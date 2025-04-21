Пимблетт: Я набрал уже 19 кг, спустя неделю после боя с Чендлером

Топовый боец UFC в легком весе сообщил , что за 7 дней после боя на UFC 314, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над, уже набрал 19 кг.

«Я выпил около пяти молочных коктейлей после сразу же после боя с Чендлером. Я сейчас вешу 89 кг. Это примерно самый большой вес, который я сумел набрать за такое время. В Штатах я выгляжу просто огромным, но когда я вернусь в Великобританию, мой максимальный вес будет 88 кг»

Пимблетт сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В промоушене британский боец еще не потерпел ни единого поражения с момента дебюта, одержав 7 побед кряду.

Ранее Пэдди не раз рассказал о быстром наборе веса и пренебрежении диетой даже во время тренировочного лагеря. В межсезонье британец может весить порядка 92-93 кг, несмотря на то, что выступает в категории до 70 кг.