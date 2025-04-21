ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед — ВулверхэмптонНовое дно «МЮ». Болельщики на «Олд Траффорд» аплодировали гостям
    Все новости спорта

    Пимблетт: Я набрал уже 19 кг, спустя неделю после боя с Чендлером

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Топовый боец UFC в легком весе Пэдди Пимблетт сообщил, что за 7 дней после боя на UFC 314, где он одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Майклом Чендлером, уже набрал 19 кг.

    Пэдди Пимблетт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пэдди Пимблетт

    «Я выпил около пяти молочных коктейлей после сразу же после боя с Чендлером. Я сейчас вешу 89 кг. Это примерно самый большой вес, который я сумел набрать за такое время. В Штатах я выгляжу просто огромным, но когда я вернусь в Великобританию, мой максимальный вес будет 88 кг»

    Пимблетт сейчас занимает восьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В промоушене британский боец еще не потерпел ни единого поражения с момента дебюта, одержав 7 побед кряду.

    Ранее Пэдди не раз рассказал о быстром наборе веса и пренебрежении диетой даже во время тренировочного лагеря. В межсезонье британец может весить порядка 92-93 кг, несмотря на то, что выступает в категории до 70 кг.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» закроет все вопросы на домашнем льду
  • «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Авангард» сравняется по количеству побед
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Позволит ли «Дженоа» вернуться к победам «Лацио»?
  • «Дженоа» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Парма — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Жирона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры