Дзюба о бое с Махачевым: У меня есть шансы против него и в борьбе, и в стойке

Нападающий футбольного клуба «Акрон» и сборной России считает , что может побить в очном поединке чемпиона UFC в легком весе

«Я побью многих топовых легковесов ММА за счет своей фактуры и габаритов. Я в этом убежден. Понятно, что Махачев будет фаворитом в нашем поединке. Если он выйдет при весе в 70 кг, то при моих 100 кг у меня есть неплохие шансы и в борьбе, и в стойке. Не то, чтобы я часто тренирую борьбу, но я неплохо разбираюсь в этом»

Ислам Махачев также является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. За карьеру в смешанных единоборствах у российского спортсмена 27 побед и одно поражение.

В последнем поединке дагестанец выиграл удушающим приемом у Ренато Мойкано, в четвертый раз кряду защитив свой чемпионский пояс.