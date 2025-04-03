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    Дзюба о бое с Махачевым: У меня есть шансы против него и в борьбе, и в стойке

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев
    Нападающий футбольного клуба «Акрон» и сборной России Артем Дзюба считает, что может побить в очном поединке чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Я побью многих топовых легковесов ММА за счет своей фактуры и габаритов. Я в этом убежден. Понятно, что Махачев будет фаворитом в нашем поединке. Если он выйдет при весе в 70 кг, то при моих 100 кг у меня есть неплохие шансы и в борьбе, и в стойке. Не то, чтобы я часто тренирую борьбу, но я неплохо разбираюсь в этом»

    Ислам Махачев также является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. За карьеру в смешанных единоборствах у российского спортсмена 27 побед и одно поражение.

    В последнем поединке дагестанец выиграл удушающим приемом у Ренато Мойкано, в четвертый раз кряду защитив свой чемпионский пояс.

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