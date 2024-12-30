Победы Анкалаева и Шары Буллета попали в топ-45 лучших нокаутов UFC 2024 года

Российские бойцы смешанных единоборствв 2024 году вошли в рейтинг 45 лучших нокаутов, по версии UFC.

Также в этот список был включен полутяжеловес Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан и РФ. Анкалаев летом одержал победу нокаутом во втором раунде над Джонни Уокером.

Шара Буллет оказался в данном рейтинге, благодаря яркому финишу в противостоянии с Арменом Петросяном на турнире в Абу-Даби в октябре. Тогда дагестанец удосрочил соперника двойным бэкфистом.

Богдан Гуськов на UFC Fight Night 236 закрыл поражение от Волкана Оздемира и нокаутировал в первом раунде Зака Паугу.