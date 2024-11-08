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    Дю Плесси уверен в победе нокаутом в поединке с Перейрой

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Шон Стрикланд Исраэль Адесанья
    Обладатель титула UFC в средней весовой категории Дрикус Дю Плесси считает, что сможет нокаутировать чемпиона полутяжелого веса Алекса Перейру.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «Помню, "Иззи" сказал, что я слишком медленный и не смогу его догнать. Ну, да… Я дерусь, может, некрасиво, но, зато эффективно. И в конце концов, я тебя догоню и поймаю. Тоже будет и с Алексом. Я не участвую в бою по кикбоксингу. Я бью руками и ногами, но это не бой по кикбоксингу. Это бой в смешанном стиле, и когда я объединяю их, получается другой стиль. Алекс Перейра бьет сильно. Но я меня тоже сильные удары»

    Дю Плесси в последнем поединке одолел сабмишном в четвертом раунде Исраэля Адесанью. До него Дрикус раздельным решением выиграл у Шона Стрикленда.

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