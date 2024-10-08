Усман объяснил, почему лидером Р4Р должен быть Перейра, а не Махачев

Экс-чемпион UFC в полусреднем весеболее достойным звания первого номера Р4Р, а не

«Я думаю, что Алекс настоящий король рейтинга вне зависимости от категорий. Не за то, как он умеет драться, а за то, как Перейра может заставить своих оппонентов драться и как он умеет расправляться со своими оппонентами. Я уважаю Ислама Махачева и его способности, я думаю, что у Ислама, конечно, есть больше инструментов в арсенале, но Алекс Перейра настоящий мастер своего дела»

Перейре сейчас принадлежит титул в полутяжелом весе UFC. Алекс занимает третью строчку в рейтинге Р4Р. На прошедшем турнире в Солт-Лейк-Сити он нокаутировал Халила Раунтри, проведя третью защиту пояса за полгода.