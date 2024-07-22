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    Ломаченко прекратил переговоры о бое с Дэвисом

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Чемпион мира по боксу в легком весе по линии IBF Василий Ломаченко вышел из переговоров о поединке против Джервонты Дэвиса, нынешнего обладателя титула WBA.

    Джервонта Дэвис (справа)
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    Джервонта Дэвис (справа)

    Их бой был предварительно запланирован на конец текущего года. Однако представители украинца сообщили, что Василий решил взять отдых и вернуться на ринг в 2025-м.

    Ломаченко в предыдущем поединке одолел нокаутом Джорджа Камбососа в 11-м раунде в битве за вакантный титул IBF. Дэвис накануне финишировал Фрэнка Мартина и провел первую защиту своего пояса.

    Вероятно, следующим соперником Джервонты станет Шакур Стивенсон, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC.

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