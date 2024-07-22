Ломаченко прекратил переговоры о бое с Дэвисом

Чемпион мира по боксу в легком весе по линии IBFвышел из переговоров о поединке против, нынешнего обладателя титула WBA.

Их бой был предварительно запланирован на конец текущего года. Однако представители украинца сообщили, что Василий решил взять отдых и вернуться на ринг в 2025-м.

Ломаченко в предыдущем поединке одолел нокаутом Джорджа Камбососа в 11-м раунде в битве за вакантный титул IBF. Дэвис накануне финишировал Фрэнка Мартина и провел первую защиту своего пояса.

Вероятно, следующим соперником Джервонты станет Шакур Стивенсон, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC.