Ломаченко прекратил переговоры о бое с Дэвисом

Джервонта Дэвис (справа) Фото: globallookpress.com
Их бой был предварительно запланирован на конец текущего года. Однако представители украинца сообщили, что Василий решил взять отдых и вернуться на ринг в 2025-м.
Ломаченко в предыдущем поединке одолел нокаутом Джорджа Камбососа в 11-м раунде в битве за вакантный титул IBF. Дэвис накануне финишировал Фрэнка Мартина и провел первую защиту своего пояса.
Вероятно, следующим соперником Джервонты станет Шакур Стивенсон, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC.