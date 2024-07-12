Даррен Тилл раскритиковал боксерский бой Масвидаля и Диаса

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе объяснил , почему боксерский бойполучился скучным.

«Я не был впечатлен. Это было похоже на поединок двух парней с пушистыми руками, а не кулаками. Оба выглядят так, будто были не в лучшей физической форме. Помню, как дрался с Масвидалем, он победил меня честно, а Диаса, мне никогда не нравилось слишком сильно дискредитировать. Я всегда был его фанатом с детства, я думаю, что он гений спорта. Он дерется и в ринге, и в клетке. Но я все равно не был слишком впечатлен их боем. В конце концов, это шоу и каждый фанат от их поединка отведал кусочек пирога»

Диас 7 июля одолел в боксерском бою Хорхе Масвидаля решением большинства. По окончании противостояния Нейт заговорил о своем возвращении в UFC.