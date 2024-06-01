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    Муслим Салихов подерется с Сантьяго Понзиниббио на UFC Denver

    Бои ММА UFC Сборная России
    Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов проведет следующий поединок в UFC против Сантьяго Понзиниббио.

    Муслим Салихов
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    Муслим Салихов

    Их встреча состоится 14 июля на турнире в Денвере в рамках полусредней весовой категории. Муслим подходит к данному бою после поражения нокаутом в первом раунде от Рэнди Брауна.

    Всего у россиянина 19 побед и 5 проигранных поединков в карьере. Понзиниббио в предыдущий раз дрался в апреле прошлого года. Тогда аргентинец уступил досрочно Кевину Холлэнду.

    Сантьяго является обладателем одной из самых победных длинных серий в истории полусреднего дивизиона. С декабря 2015-го по ноябрь 2018-го он выиграл 8 боев кряду.

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