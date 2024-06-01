Муслим Салихов подерется с Сантьяго Понзиниббио на UFC Denver

Российский боец смешанных единоборствпроведет следующий поединок в UFC против

Их встреча состоится 14 июля на турнире в Денвере в рамках полусредней весовой категории. Муслим подходит к данному бою после поражения нокаутом в первом раунде от Рэнди Брауна.

Всего у россиянина 19 побед и 5 проигранных поединков в карьере. Понзиниббио в предыдущий раз дрался в апреле прошлого года. Тогда аргентинец уступил досрочно Кевину Холлэнду.

Сантьяго является обладателем одной из самых победных длинных серий в истории полусреднего дивизиона. С декабря 2015-го по ноябрь 2018-го он выиграл 8 боев кряду.