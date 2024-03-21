Сэндхаген требует от UFC пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец ММА, бывший претендент на временный титул UFC в легчайшем весе, требует от промоушена пятираундовый бой против

«Да, это то, о чем я просил, я о чувствую себя пятираундовым бойцом, я лучше выступаю в пятираундовых боях. Идея трехраундовых боев и темп, который, как мне кажется, я мог бы развить в трехраундовом поединке, особенно после нескольких пятираундовых встреч за последние два-три года моей жизни меня уже не привлекает. Я думаю, было бы здорово проверить себя на 25-минутной дистанции с таким противником, как Умар»

Сэндхаген располагается на третьей строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В предыдущем бою он одолел раздельным решением судей Марлона Веру.

Умар Нурмагомедов идет десятым в списке дивизиона до 61 кг. Ранее россиянин выиграл единогласным решением судей у Бекзата Альмахана. Всего у Умара 17 побед и ни единого поражения в ММА.