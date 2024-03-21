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    Сэндхаген требует от UFC пятираундовый бой с Умаром Нурмагомедовым

    Бои ММА UFC Сборная России Умар Нурмагомедов Марлон Вера
    Американский боец ММА Кори Сэндхаген, бывший претендент на временный титул UFC в легчайшем весе, требует от промоушена пятираундовый бой против Умара Нурмагомедова.

    Кори Сэндхаген (справа)
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    Кори Сэндхаген (справа)

    «Да, это то, о чем я просил, я о чувствую себя пятираундовым бойцом, я лучше выступаю в пятираундовых боях. Идея трехраундовых боев и темп, который, как мне кажется, я мог бы развить в трехраундовом поединке, особенно после нескольких пятираундовых встреч за последние два-три года моей жизни меня уже не привлекает. Я думаю, было бы здорово проверить себя на 25-минутной дистанции с таким противником, как Умар»

    Сэндхаген располагается на третьей строчке в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. В предыдущем бою он одолел раздельным решением судей Марлона Веру.

    Умар Нурмагомедов идет десятым в списке дивизиона до 61 кг. Ранее россиянин выиграл единогласным решением судей у Бекзата Альмахана. Всего у Умара 17 побед и ни единого поражения в ММА.

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