Неужели Потапова выйдет в полуфинал «тысячника» в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.34

Чешка Каролина Плишкова сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Плишкова — Потапова с коэффициентом для ставки за 2.34.

Плишкова

Каролина вышла в четвертьфинал грунтового «тысячника» впервые с мая 2021 года.

Кроме того, чешка выиграла четыре матча подряд впервые июня 2024 года.

В первом раунде текущего турнира Плишкова одержала волевую победу над австрийкой Синьей Краус (2:6, 6:1, 6:4), а во втором обыграла гречанку Марию Саккари (6:4, 7:6).

В третьем круге у экс-первой ракетки мира был непростой матч против бельгийки Элизы Мертенс — 7:5, 2:6, 7:6.

В 1/8 финала Плишкова выиграла у аргентинки Соланы Сьерры — 6:4, 6:3.

В этом году Каролина провела пока 14 матчей (10 побед и четыре поражения).

Плишкова пропустила заключительную часть сезона-2024 и не играла в прошлом году из-за серьезной травмы голеностопа.

Потапова

Анастасия вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 впервые с марта 2024 года.

Потапова улучшила свой прошлогодний результат в Мадриде: в 2025-м она уступила в 1/8 финала Арине Соболенко.

На текущем турнире Потапова преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв в четвертом круге Елену Рыбакину. При этом ей хватило двух сетов для победы над действующей чемпионкой Australian Open — 7:6, 6:4.

Интересно, что Потапова попала в основную сетку только как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации она проиграла Синье Краус. В основном турнире она заменила Мэдисон Киз, которая была в списке сеяных и должна была стартовать сразу со второго круга.

В первом матче Анастасия разгромила 37-летнюю китаянку Шуай Чжан — 6:3, 6:1. В третьем раунде ее соперницей была представительница Латвии Алена Остапенко — 4:6, 6:4, 6:4.

Лучшим результатом Потаповой в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Линце, по итогам которого она вернулась в топ-60.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Плишкову в этом матче можно поставить за 2.38, победу Потаповой букмекеры предлагаю за 1.58.

Прогноз: два года назад Каролина обыграла Настю на харде в Дохе — 6:1, 5:7, 6:4. Рискнем предположить, что Потапова, учитывая уровень ее тенниса в матче с Рыбакиной, возьмет реванш.

2.34 Победа Потаповой + тотал геймов больше 19,5

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой + тотал геймов больше 19,5 за 2.34.