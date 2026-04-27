Испанец Рафаэль Ходар сыграет против чеха Вита Копршивы в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Копршива — Ходар с коэффициентом для ставки за 2.06.
Копршива
Вит впервые в карьере вышел в четвертый раунд «Мастерса».
В первом раунде чех одержал разгромную победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 6:0.
В следующем матче Копршива уверенно обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:3, 6:4.
В третьем круге его соперником был Артур Риндеркнеш, который не смог завершить матч из-за травмы. Француз снялся при счете 6:4, 3:6.
В текущем сезоне Копршива провел на грунте уже 18 матчей (11 побед, семь поражений).
В феврале Вит дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и до полуфинала в Рио-де-Жанейро. Ранее в этом месяце 28-летний чех добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.
Ходар
Рафаэль тоже впервые в карьере прошел три раунда на турнире ATP 1000.
В первом круге испанец одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 2:6, 7:5, 6:4.
Во втором раунде Ходар разгромил восьмую ракетку мира Алекса Де Минора — 6:3, 6:1.
Еще одним важным событием стала его победа над бразильцем Жоао Фонсекой — 7:6, 4:6, 6:1.
Перед «тысячником» в Мадриде 19-летний теннисист дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
Но пока что его главным успехом остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Марракеше.
Ходар выиграл 15 из 17-ти последних матчей. В «живом» рейтинге он занимает 34-е место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Копршиву в этом матче можно поставить за 4.60, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.19.
Прогноз: пожалуй, здесь не так уж всё очевидно, все-таки Копршива тоже здорово играет на этом турнире, но мы склоняемся к тому, что он не остановит талантливого испанца.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара + тотал геймов больше 19,5 за 2.06.