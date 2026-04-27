Испанец Рафаэль Ходар сыграет против чеха Вита Копршивы в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Копршива — Ходар с коэффициентом для ставки за 2.06.

Копршива

Вит впервые в карьере вышел в четвертый раунд «Мастерса».

В первом раунде чех одержал разгромную победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:2, 6:0.

В следующем матче Копршива уверенно обыграл россиянина Андрея Рублева — 6:3, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем круге его соперником был Артур Риндеркнеш, который не смог завершить матч из-за травмы. Француз снялся при счете 6:4, 3:6.

В текущем сезоне Копршива провел на грунте уже 18 матчей (11 побед, семь поражений).

Прогнозы на теннис

В феврале Вит дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и до полуфинала в Рио-де-Жанейро. Ранее в этом месяце 28-летний чех добрался до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.

Ходар

Рафаэль тоже впервые в карьере прошел три раунда на турнире ATP 1000.

В первом круге испанец одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 2:6, 7:5, 6:4.

Во втором раунде Ходар разгромил восьмую ракетку мира Алекса Де Минора — 6:3, 6:1.

Еще одним важным событием стала его победа над бразильцем Жоао Фонсекой — 7:6, 4:6, 6:1.

Перед «тысячником» в Мадриде 19-летний теннисист дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

Но пока что его главным успехом остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Марракеше.

Ходар выиграл 15 из 17-ти последних матчей. В «живом» рейтинге он занимает 34-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Копршиву в этом матче можно поставить за 4.60, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: пожалуй, здесь не так уж всё очевидно, все-таки Копршива тоже здорово играет на этом турнире, но мы склоняемся к тому, что он не остановит талантливого испанца.

2.06 Победа Ходара + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Копршива — Ходар принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

