прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.00

Француз Артур Фис сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Этчеверри — Фис с коэффициентом для ставки за 2.00.

Этчеверри

Томас впервые в карьере вышел в 1/8 финала на мадридском «тысячнике».

До этого аргентинец три года подряд не мог пройти второй круг.

На текущем турнире он попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд.

В стартовом матче Этчеверри одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:4, 6:4.

В третьем раунде у латиноамериканца был непростой матч против хорвата Дино Прижмича — 2:6, 6:4, 6:3.

В текущем сезоне Этчеверри провел на грунте уже 19 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения.

В феврале Этчеверри стал чемпионом «пятисотника» в Рио-де-Жанейро и дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

Фис

Артур тоже пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Игнасио Бусе.

Француз одержал волевую победу над перуанским теннисистом — 6:7, 7:6, 7:5.

В третьем раунде Фис обыграл американца Эмилио Наву — 7:6, 6:3.

Победная серия Фиса теперь составляет семь матчей.

Ранее в этом месяце Артур стал чемпионом турнира в Барселоне. На каталонском «пятисотнике» его соперниками были Теренс Атман, Брэндон Накашима, Лоренцо Музетти, Рафаэль Ходар и Андрей Рублев (6:2, 7:6).

Всего в этом сезоне Фис провел 25 матчей. Сейчас у него 20 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.44, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: несмотря на внушительный прогресс Фиса, оптимальной будет ставка без учета исхода. Француза ждет непростой матч против опытного грунтовика, который проводит лучший сезон в карьере.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.