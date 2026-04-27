Француз Артур Фис сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Этчеверри — Фис с коэффициентом для ставки за 2.00.
Этчеверри
Томас впервые в карьере вышел в 1/8 финала на мадридском «тысячнике».
До этого аргентинец три года подряд не мог пройти второй круг.
На текущем турнире он попал в список сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд.
В стартовом матче Этчеверри одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:4, 6:4.
В третьем раунде у латиноамериканца был непростой матч против хорвата Дино Прижмича — 2:6, 6:4, 6:3.
В текущем сезоне Этчеверри провел на грунте уже 19 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и четыре поражения.
В феврале Этчеверри стал чемпионом «пятисотника» в Рио-де-Жанейро и дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.
Фис
Артур тоже пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Игнасио Бусе.
Француз одержал волевую победу над перуанским теннисистом — 6:7, 7:6, 7:5.
В третьем раунде Фис обыграл американца Эмилио Наву — 7:6, 6:3.
Победная серия Фиса теперь составляет семь матчей.
Ранее в этом месяце Артур стал чемпионом турнира в Барселоне. На каталонском «пятисотнике» его соперниками были Теренс Атман, Брэндон Накашима, Лоренцо Музетти, Рафаэль Ходар и Андрей Рублев (6:2, 7:6).
Всего в этом сезоне Фис провел 25 матчей. Сейчас у него 20 побед и пять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.44, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: несмотря на внушительный прогресс Фиса, оптимальной будет ставка без учета исхода. Француза ждет непростой матч против опытного грунтовика, который проводит лучший сезон в карьере.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.