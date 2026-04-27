Синнер устроит шоу в матче с Норри?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 2.38

Итальянец Янник Синнер сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синнер — Норри с коэффициентом для ставки за 2.38.

Синнер

Янник пропускал первый круг, а во втором его соперником был Бенжамен Бонзи.

Вопреки ожиданиям, итальянцу пришлось слегка понервничать в матче против француза — 6:7, 6:1, 6:4.

В третьем раунде Синнер одержал уверенную победу над датчанином Элмером Меллером — 6:2, 6:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Синнер продлил победную серию на «Мастерсах» до 24 матчей. На этом отрезке он проиграл лишь два сета.

В этом месяце Янник стал чемпионом турнира в Монте-Карло, а в марте оформил «Солнечный дубль», выиграв «тысячники» в Индиан-Уэллс и Майами.

Лучшим результатом Синнера в Мадриде пока остается выход в четвретьфинал в 2024 году.

Норри

Кэмерон второй раз в карьере вышел в четвертый раунд мадридского «тысячника».

В 2022-м британец не смог пройти эту стадию, проиграв Карлосу Алькарасу.

На текущем турнире Норри тоже попал в список сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче его соперником был чех Томаш Махач — 6:2, 6:7, 7:6.

В третьем круге Норри одержал победу над аргентинцем Тьяго Тиранте — 7:5, 7:6.

В этом сезоне лучшим результатом Норри пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

На недавнем «пятисотнике» в Барселоне Кэмерон проиграл в 1/4 финала испанцу Рафаэлю Ходару (3:6, 2:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер обыграет Норри с разгромным счетом. На победу британца можно поставить за 16.50.

Прогноз: Янник ранее ни разу не играл против Норри, но в данном случае вряд ли есть смысл рассуждать об эффекте неожиданности. Маловероятно, что британец удивит первую ракетку мира.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Синнер — Норри принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-7,0) за 2.38.