Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против австрийки Анастасии Потаповой в четвертом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Потапова — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 2.00.

Потапова

Анастасия второй год подряд вышла в четвертый раунд мадридского «тысячника».

В 2025-м она не смогла преодолеть эту стадию, проиграв украинке Марте Костюк.

На текущем турнире Потапова попала в основную сетку только как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации она проиграла соотечественнице Синье Краус.

Интересно при этом, что Потапова заменила в основном турнире Мэдисон Киз, которая была в списке сеяных и должна была стартовать сразу со второго круга.

В первом матче Анастасия разгромила 37-летнюю китаянку Шуай Чжан — 6:3, 6:1.

В третьем раунде ее соперницей была представительница Латвии Алена Остапенко — 4:6, 6:4, 6:4.

Лучшим результатом Потаповой в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Линце, по итогам которого она вернулась в топ-60. В решающем матче домашнего турнира она проиграла Мирре Андреевой.

Рыбакина

Елена тоже пропускала первый круг, а во втором у нее был непростой матч против Елены-Габриэлы Русе.

Рыбакина отдала румынке первый сет, но в итоге совершила камбэк — 4:6, 6:3, 7:5.

В третьем раунде представительница Казахстана совершила камбэк в матче против китаянки Циньвэнь Чжэн — 4:6, 6:4, 6:3.

Победная серия Рыбакиной теперь составляет шесть матчей.

Ранее в этом месяце Елена стала чемпионкой турнира в Штутгарте. На немецком «пятисотнике» она обыграла Диану Шнайдер, Лейлу Фернандес, Мирру Андрееву и Каролину Мухову.

В этом году Рыбакина провела уже 32 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 5.20, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: как-то уж чересчур тяжело даются Елене матчи на этом турнире. По всей видимости, Потапова тоже навяжет борьбу действующей чемпионке Australian Open. Если Рыбакина и выиграет, то вряд ли с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 2.00.