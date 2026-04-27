Мирра снова проиграет в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде?

прогноз на матч турнира в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фернандес — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.04.

Фернандес

Лейла четвертый раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

Канадская теннисистка пропускала первый круг, а во втором обыграла австрийку Юлию Грабер — 6:2, 6:3.

В третьем раунде Фернандес одержала волевую победу над американкой Ивой Йович — 3:6, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала ее соперницей была американка Энн Ли — 6:3, 6:2.

Лейла впервые в сезоне выиграла три матча подряд. При этом у нее по-прежнему отрицательный баланс в этом году — девять побед и десять поражений.

Андреева

Мирра тоже пропускала первый раунд, а во втором одержала победу на Панной Удварди — 7:5, 6:2.

В третьем круге россиянка остановила еще одну представительницу Венгрии — Далму Галфи (6:3, 6:2).

В 1/8 финала Андреева тоже встречалась с теннисисткой из этой страны — ее соперницей была Анна Бондар.

Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур сложным — 6:7, 6:3, 7:6. В решающем сете Мирра вела 5:1, но потом проиграла пять геймов подряд.

Андреева выиграла десять из 11-ти последних матчей. В начале апреля она стала чемпионкой турнира ATP 500 в австрийском Линце.

В этом сезоне Андреева провела уже 31 матч. На этом отрезке у нее 24 победы и семь поражений.

В 2024-м и 2025-м она тоже дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде, но не смогла пройти эту стадию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 3.12, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: возможно, здесь лучше взять ставку на тотал геймов или сетов, но мы считаем, что Мирра на этот раз преодолеет 1/4 финала в Мадриде.

К слову, три года назад, когда ей было 15 лет, Андреева уверенно победила Фернандес на старте «тысячника» в столице Испании — 6:3, 6:4.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.04.