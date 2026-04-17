Свитолина обыграет Мухову и выйдет в финал?

прогноз на турнир в Штутгарте, ставка за 2.47

Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Муховой в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Мухова с коэффициентом для ставки за 2.47.

Свитолина

Элина попала в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ей надо было выиграть лишь два матча.

В первом она одержала разгромную победу над немкой Евой Лис — 6:1, 6:0.

В четвертьфинале Свитолина выиграла у чешки Линды Носковой — 7:6, 7:5.

Свитолина пятый раз в сезоне вышла в полуфинал. В текущем сезоне она провела уже 28 матчей (23 победы и пять поражений).

Прогнозы на теннис

В январе 31-летняя теннисистка стала чемпионкой турнира в Окленде и дошла до полуфинала на Australian Open. В феврале Элина остановилась в шаге от титула на «пятисотнике» в Абу-Даби, проиграв в решающем матче Джессике Пегуле.

В прошлом месяце Свитолина дошла до полуфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Мухова

Каролина четвертый раз в сезоне вышла в полуфинал.

В первом круге чешская теннисистка одержала победу над белоруской Александрой Соснович — 6:2, 6:4.

Во втором раунде Мухова совершила камбэк в матче против бельгийки Элизы Мертенс — 1:6, 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Мухова обыграла Кори Гауфф — 6:3, 5:7, 6:3. Чешка прервала серию из шести поражений от американки.

В середине февраля Каролина стала чемпионкой «тысячника» в Дохе, а в марте дошла до полуфинала в Майами.

Ранее в этом году Мухову обыгрывали только Арина Соболенко, Кори Гауфф и Ига Свентек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.77, победу Муховой букмекеры предлагают за 2.04.

Прогноз: Свитолина ведет 3-0 в противостоянии с Муховой. В прошлом году украинка обыграла чешку на харде в Майами со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Очевидно, что это не самый простой матч для прогнозов, но мы все-таки считаем, что Элина остановит Каролину благодаря своему агрессивному теннису.

2.47 Победа Свитолиной + тотал геймов больше 19,5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.47 на матч Свитолина — Мухова принесёт прибыль 1470₽, общая выплата — 2470₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной + тотал геймов больше 19,5 за 2.47.