Австралиец Алекс Де Минор сыграет против серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Минор — Меджедович с коэффициентом для ставки за 1.97.
Де Минор
Алекс в первом раунде одержал победу над Себастьяном Офнером — 7:6, 6:4.
Тут важно уточнить, что австриец здорово играет на грунте, поэтому не стоит удивляться, что Де Минор не смог победить с разгромным счетом.
На прошлой неделе австралийский теннисист дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.
На Лазурном берегу Де Минор у Кэмерона Норри и Александра Блокса, после чего уступил Валантену Вашеро.
Всего в этом сезоне Де Минор провел 21 матч. На этом отрезке у него 15 побед и шесть поражений.
В середине февраля Алекс стал победителем «пятисотника» в Роттердаме. Это пока что его главный успех в 2026-м.
После 2021 года Де Минор лишь однажды проиграл в Барселоне раньше 1/4 финала.
Меджедович
Хамад в первом круге выиграл у Марко Трунгеллити, который в начале апреля дошел до финала в Марракеше.
Сербу хватило двух сетов для победы над 36-летним аргентинцем — 7:5, 6:4.
С учетом квалификации Меджедович провел уже три матча на каталонском «пятисотнике».
В отборе его соперниками были литовец Вилюс Гаубас и француз Кантен Алис. Последнего он переиграл на решающем тай-брейке.
В этом сезоне Меджедович пока ни разу не проходил дальше второго круга на уровне основного тура.
Лучшим результатом Хамада в этом году пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Неаполе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.44, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 2.76.
Прогноз: скорее всего, Алекс снова столкнется с серьезным сопротивлением. Несмотря на то, что у Меджедовича в этом году пока не очень много успешных матчей на уровне ATP, он действительно не самый простой соперник.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.