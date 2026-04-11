прогноз на финал турнира в Монте-Карло, ставка за 1.97

Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.02.

Алькарас

Карлос второй год подряд вышел в финал «тысячника» на Лазурном берегу.

В 2025-м испанец в решающем матче одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Алькарас пропускал первый раунд, а во втором обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:1, 6:3.

В третьем круге он одержал победу над Томасом Этчеверри (6:1, 4:6, 6:3), а в четвертьфинале провел мастер-класс для представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 6:0).

В полуфинале Алькарас выиграл у представителя Монако Валантена Вашеро — 6:4, 6:4.

С учетом прошлого сезона Алькарас выиграл 26 из 27 последних матчей на грунте. В 2025-м он взял титулы в Монте-Карло, Риме и на Ролан Гаррос, а также дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне.

В текущем сезоне Карлос провел 24 матча. На этом отрезке у него 22 победы и два поражения.

Синнер

Янник впервые дошел до финала на престижном турнире в Монте-Карло.

Итальянец тоже пропускал первый круг, а во втором одержал уверенную победу над Юго Эмбером — 6:3, 6:0.

В третьем раунде Синнер выиграл у Томаша Махача (6:1, 6:7, 6:3), а в четвертьфинале остановил канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4).

В полуфинале Синнер разгромил Сашу Зверева — 6:1, 6:4. Это его восьмая подряд победа над немецким теннисистом.

Победная серия Синнера на уровне ATP 1000 составляет уже 21 матч.

Интересно, что на этом отрезке Махач — единственный, кому удалось взять у него сет.

В прошлом месяце Синнер сначала выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а потом стал чемпионом «тысячника» в Майами.

Синнер — первый после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, кому удалось выйти в финал трех первых «Мастерсов» сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.83, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.03.

Прогноз: это будет первая официальная встреча Янника и Карлоса в этом году. В январе испанец обыграл итальянца в рамках выставочного матча в южнокорейском Инчхоне со счетом 7:5, 7:6.

Что касается статистики на уровне ATP, то здесь Алькарас ведет 10-6. В прошлом году Алькарас обыграл Синнера сразу в четырех финалах — в Риме, на Ролан Гаррос, в Цинциннати и на US Open. Еще два финала — на Уимблдоне и на Итоговом турнире — завершились победами итальянца.

В общем, здесь непросто определиться со ставкой на исход, особенно с учетом того, насколько хорошо оба играют на этой неделе. Но наверное ни у кого нет сомнений, что финал не разочарует.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

Прогноз: вероятно, хотя бы в одном сете Алькарас и Синнер дойдут до тай-брейка. Кстати, в их прошлогоднем финале на Ролан Гаррос было сразу три тай-брейка.

Ставка: тотал тай-брейков больше 0,5 за 1.97.