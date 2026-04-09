Испанец Карлос Алькарас сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.04.

Алькарас

Карлос второй год подряд вышел в четвертьфинал «тысячника» на Лазурном берегу.

Алькарас — действующий чемпион турнира в Монте-Карло.

Испанец пропускал первый раунд, а во втором его соперником был аргентинец Себастьян Баэс — 6:1, 6:3.

В третьем круге Алькарас одержал победу над Томасом Этчеверри. Этот матч получился не таким простым — 6:1, 4:6, 6:3.

С учетом прошлого сезона Алькарас выиграл 24 из 25 последних матчей на грунте. В 2025-м он выиграл титулы в Монте-Карло, Риме и на Ролан Гаррос, а также также дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне.

В текущем сезоне Карлос провел 22 матча. На этом отрезке у него 20 побед и два поражения.

Бублик

Саша четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Бублик тоже пропускал первый раунд, а во втором выиграл у Гаэля Монфиса.

Вопреки ожиданиям, он здорово провел матч против 39-летнего француза — 6:4, 6:4.

В третьем круге Бублик здорово сыграл против чеха Иржи Легечки — 6:2, 7:5.

Победная серия Бублика на грунте составляет десять матчей. В прошлом году он сначала дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», а потом выиграл грунтовые турниры в Гштаде и Кицбюэле.

В этом году лучшим результатом Бублика пока остается победа на турнире ATP 250 в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас выйдет в полуфинал. На победу Бублика можно поставить за 9.70.

Прогноз: сложно сказать, с каким настроем Бублик выйдет на этот матч — попытается навязать борьбу первой ракетке мира или будет балагурить, понимая, что он и так уже неплохо выступил на этой неделе.

Рискнем предположить, что он все-таки поборется, но в итоге — проиграет, но не с чересчур большой разницей в счете.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 2.04.