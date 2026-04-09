Итальянец Янник Синнер сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Синнер с коэффициентом для ставки за 1.92.
Оже-Альяссим
Феликс впервые в карьере вышел в четвертьфинал «тысячника» на Лазурном берегу.
Канадец входит в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче Оже-Альяссим одержала победу над 37-летним хорватом Марином Чиличем — 7:6, 6:3.
В третьем раунде его соперником был Каспер Рууд, который не смог завершить матч из-за травмы ноги. Норвежец снялся во втором сете при счете 7:5, 2:2 в пользу североамериканца.
Оже-Альяссим успешно провел предыдущие несколько месяцев, по итогам закрепился в первой десятке рейтинга. В феврале он защитил титул в Монпелье, после чего дошел до финала на «пятисотнике» в Роттердаме.
В этом сезоне Феликс сыграл 23 матча, и на этом отрезке у него 17 побед и шесть поражений.
Синнер
Янник тоже пропускал первый круг, а во втором одержал уверенную победу над Юго Эмбером — 6:3, 6:0.
В третьем раунде итальянец выиграл у Томаша Махача — 6:1, 6:7, 6:3.
Победная серия Синнера на уровне ATP 1000 составляет уже 19 матчей.
Интересно, что на этом отрезке Махач — единственный, кому удалось взять сет в матче против Синнера.
В прошлом месяце Янник сначала выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а потом стал чемпионом «тысячника» в Майами.
После 2021 года Синнер ни разу не проигрывал в Монте-Карло раньше четвертьфинала. В 2023-м и 2024-м он дошел до 1/2 финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер продлит победную серию. На Оже-Альяссима можно поставить за 8.00.
Прогноз: Янник ведет 4-2 в противостоянии с Феликсом. В прошлом году итальянец выиграл все четыре матча против канадца, отдав при этом лишь сет.
Оже-Альяссим способен создать интригу, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.
Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.