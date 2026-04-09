Поляк Хуберт Хуркач сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вашеро — Хуркач с коэффициентом для ставки за 1.98.
Вашеро
Валантен впервые в карьере вышел в третий раунд домашнего «Мастерса».
В первом раунде он одержал волевую победу над Хуаном-Мануэлем Серундоло.
Вашеро совершил весьма эффектный камбэк — 5:7, 6:2, 6:1. В начале второго сета соперник вел 2:0, но в итоге монегаск взял 12 из 13 следующих геймов.
Во втором круге Вашеро выиграл у пятой ракетки мира Лоренцо Музетти — 7:6, 7:5. Для него это третья в карьере победа над соперником из топ-10.
Но также стоит обратить внимание, что в этом году Валантен пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Хуркач
Хуркач наконец-то прервал ужасную серию поражений, из-за которой он оказался за пределами топ-70.
Перед «тысячником» на Лазурном берегу поляк проиграл семь матчей подряд. На этом отрезке он взял лишь один сет.
В первом круге текущего турнира Хуркач одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 7:6, 5:7, 6:1.
В следующем матче Хуркач спокойно обыграл венгра Фабиана Марожана — 6:2, 6:3.
В Монте-Карло лучшим результатом Хуберта пока остается выход в четвертьфинал в 2022 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 1.65, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.23.
Прогноз: оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. Здесь действительно сложно спрогнозировать исход. Но, вероятно, поляк и монегаск проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.