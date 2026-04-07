прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фонсека — Риндеркнеш с коэффициентом для ставки за 1.97.

Фонсека

Жоао в первом раунде легко выиграл у Габриэля Диалло.

Бразильцу хватило двух сетов для победы над канадским теннисистом — 6:2, 6:3.

В этом году Фонсека до сих пор провел лишь 11 матчей. Сейчас у него шесть побед и пять поражений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Лучшим результатом 19-летнего латиноамериканца пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

На калифорнийском «тысячнике» Фонсека выиграл у Рафаэля Коллиньона, Карена Хачанова и Томми Пола, после чего уступил Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.

В Майами Фонсека проиграл во втором круге Карлосу Алькарасу — 4:6, 4:6.

В феврале Жоао провалил защиту титула в Буэнос-Айресе (проиграл в стартовом матче Алехандро Табило) и прошел лишь раунд на домашнем «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Риндеркнеш

Артур в первом круге одержал победу над Кареном Хачановым.

Французский теннисист уверенно обыграл россиянина в двух сетах — 7:5, 6:2.

Интересно, что Риндеркнеш впервые в карьере прошел раунд на «тысячнике» в Монте-Карло.

Кроме того, это была его первая с 2021 года победа над соперником из топ-20 на грунте.

У Риндеркнеша на данный момент отрицательный баланс — шесть побед и семь поражений.

Лучшим результатом 30-летнего француза в этом году пока остается выход в «пятисотника» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: проблема бразильца заключается в том, что ему пока не удается регулярно демонстрировать свой лучший теннис. Можно вспомнить немало случаев, когда он после классной победы проводил абсолютно провальный матч. Именно по этой причине оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.