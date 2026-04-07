прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 2.78

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против хорвата Марина Чилича во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Чилич с коэффициентом для ставки за 2.78.

Оже-Альяссим

Феликс входит в число первых восьми сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В этом году канадец пока не сыграл ни одного официального матча на грунте.

Оже-Альяссим успешно провел предыдущие несколько месяцев, по итогам закрепился в первой десятке рейтинга.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В феврале Оже-Альяссим защитил титул в Монпелье, после чего дошел до финала на «пятисотнике» в Роттердаме.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне Феликс сыграл 21 матч, и на этом отрезке у него 15 побед и шесть поражений.

В предыдущих сезонах Оже-Альяссим ни разу не проходил в Монте-Карло дальше второго круга.

Чилич

Марин в первом круге одержал уверенную победу над Александром Шевченко.

Вопреки ожиданиям, хорват отдал представителю Казахстана лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.

В этом году Чилич провел 16 матчей. Сейчас у него девять побед и семь поражений.

Чилич дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Майами: здесь он обыграл Алексея Попырина и Брэндона Накашиму, после чего уступил Саше Звереву (2:6, 7:5, 4:6).

Лучшим результатом 37-летнего хорвата в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе.

После 2018 года Чилич ни разу не проходил в Монте-Карло дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.44, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. Феликс дважды обыграл Марина в прошлом году — сначала в Дубае, а потом в Базеле, но оба матча получились тяжелейшими. Скорее всего, Чилич снова как минимум создаст интригу. Ни для кого не секрет, что на грунте Оже-Альяссим не так опасен, как на харде.

2.78 Победа Чилича Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.78 на матч Оже-Альяссим — Чилич позволит вывести на карту выигрыш 1780₽, общая выплата — 2780₽

Рекомендуемая ставка: победа Чилича за 2.78.