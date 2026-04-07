прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 1.97

Немец Александр Зверев сыграет против чилийца Кристиана Гарина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гарин — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.97.

Гарин

Кристиан всего лишь второй раз в карьере играет в Монте-Карло.

Пять лет назад чилийский теннисист дошел до третьего раунда на Лазурном берегу.

На текущем турнире с учетом квалификации Гарин провел уже три матча.

В отборе его соперниками были нидерландец Йеспер де Йонг и грузин Николоз Басилашвили.

В первом круге Гарин, когда занимавший в рейтинге 17-е место, одержал уверенную победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:2, 6:4.

Но важно также обратить на общий баланс 29-летнего латиноамериканца в этом году — четыре победы и семь поражений.

То есть до турнира в Монте-Карло он выиграл лишь один матч: в конце февраля Гарин прошел раунд на домашнем турнире в Сантьяго.

Зверев

Саша тем временем пока не играл на грунте в этом сезоне.

Свой предыдущий матч немецкий теннисист провел в конце марта, когда проиграл Яннику Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Зверев тоже уступил итальянцу на стадии 1/2 финала.

Всего в этом году Зверев провел 20 матчей. На этом отрезке у него 15 побед и пять поражений.

Перед первым матчем на Лазурном берегу он признался, что страдает из-за чересчур плотного календаря: «Думаю, дело не в покрытии, а скорее в календаре. Из-за него мы страдаем. Мы снова видим, сколько людей снялось. Мне кажется, календарь нужно пересматривать».

В прошлом году Саша не смог пройти второй раунд в Монте-Карло, проиграв итальянцу Маттео Берреттини.

Коэффициенты букмекеров: на Гарина в этом матче можно поставить за 6.70, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: скорее всего, переход с харда на грунт будет непростым для Зверева. Есть ощущение, что эмоционально он пока не пришел в себя после серии турниров на твердом покрыти.

Кроме того, есть еще одна интересная деталь: два года назад Саша проиграл Гарину на домашнем грунте в Мюнхене. Пока что в этом противостоянии счет 2-1 в пользу чилийца.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Гарин — Зверев принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.97.