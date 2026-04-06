Хорват Марин Чилич сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Чилич — Шевченко с коэффициентом для ставки за 2.06.
Чилич
Марин в этом сезоне пока ни разу не играл на грунте.
В конце марта и на прошлой неделе хорват восстанавливался после серии турниров на харде.
Чилич неплохо выступил на «Мастерсе» в Майами, сумев дойти до третьего раунда. Благодаря этому результату он находится в топ-50 текущей версии рейтинга.
Кроме того, в середине февраля 37-летний хорват добрался до полуфинала на «пятисотнике» в Далласе.
Правда, между этими турнирами были неудачные выступления в Делрей-Бич и Индиан-Уэллс — в обоих случаях Чилич проиграл в первом круге.
Чилич сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло впервые с 2022 года.
Шевченко
Саша тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В первом отборочном матче он встречался с Андреа Пеллегрини. Итальянец проиграл первый сет со счетом 0:6, после чего решил не выходить на вторую партию.
В финале квалификации Шевченко одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 7:6, 7:6.
Кроме того, на прошлой неделе он успел сыграть на турнире в Бухаресте. Здесь Шевченко обыграл в первом круге 663-ю ракетку мира Раду Давида Туркану, после чего уступил во втором раунде Ботику ван де Зандшульпу.
В этом году Шевченко провел уже 26 матчей. На этом отрезке у него 14 побед и 12 поражений.
Его лучшим результатом в текущем сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 1.64, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.25.
Прогноз: Шевченко очень упертый теннисист, нет сомнений, что он как минимум навяжет борьбу бывшей третьей ракетке мира. Скорее всего, матч получится затяжным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.