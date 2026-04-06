Поляк Хуберт Хуркач сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хуркач — Дардери с коэффициентом для ставки за 1.92.
Хуркач
Что случилось с Хубертом Хуркачем? Ответить на этот вопрос может только сам польский теннисист.
Ну а мы пока можем констатировать, что Хуркач на данный момент входит в список главных разочарований сезона.
Текущая серия поражений поляка составляет уже семь матчей.
Интересно, что в четырех предыдущих матчах он не взял ни одного сета. На этом отрезке его соперниками были Якуб Меншик, Александр Ковачевич, Маттиа Беллуччи и Итан Куинн.
Эти неудачи отбросили Хуберта за пределы топ-50 — в новой версии рейтинга он занимает 74-ю строчку.
На фоне такого количества поражений в конце марта Хуркач прекратил сотрудничество с Николасом Массу, который входил в его команду с ноября 2024 года.
Дардери
Лучано на прошлой неделе не смог защитить титул в Марракеше.
Но это вряд ли можно назвать большой неудачей, все-таки итальянец добрался до полуфинала, что не так уж и плохо.
В 1/2 финала Дардери неожиданно проиграл 36-летнему Марко Трунгеллити, для которого минувшая неделя стала лучшей в карьере.
В этом году Дардери провел на грунте уже 11 матчей. Сейчас у него восемь побед и три поражения на этом покрытии.
В феврале Лучано дошел до финала в Буэнос-Айресе и стал чемпионом турнира в Сантьяго.
В прошлом году Дардери провел на грунте 43 матча и одержал 31 победу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.52, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: Хуберт находится под колоссальным психологическим давлением. Естественно, в таком состоянии нелегко выходить на корт и играть без мыслей об очередном поражении. Но при этом ставить против поляка сейчас все равно опасно — всё время проигрывать он тоже не будет.
Что касается Дардери, то он действительно здорово играет на грунте, но это касается, в первую очередь, небольших турниров.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.