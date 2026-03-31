прогноз на матч турнира в Чарлстоне, ставка за 2.56

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой во втором круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Стародубцева — Александрова с коэффициентом для ставки за 2.56.

Стародубцева

Юлия в первом раунде разгромила опытную китаянку Шуай Чжан — 6:3, 6:0.

Этот результат не стал сюрпризом на фоне недавнего выступления украинки в Майами.

Стародубцева дошла до третьего круг на американском «тысячнике». Прежде чем проиграть Аманде Анисимовой, 26-летняя теннисистка победила немку Еву Лис и испанку Кристину Букшу.

Но также стоит обратить внимание, что это пока что единственный в этом году турнир, на котором она прошла дальше второго раунда.

Прогнозы на теннис

Всего в этом году Стародубцева провела 21 матч. На этом отрезке у нее 12 побед и девять поражений.

Александрова

Екатерина попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Российская теннисистка слабо провела недавние турниры, но по-прежнему находится рядом с топ-10.

Эту неделю она проводит в статусе 13-й ракетки мира.

В начале февраля Александрова дошла до финала на «пятисотнике» в Абу-Даби. Но с тех пор она выиграла лишь один из пяти матчей.

Александрова не одержала ни одной победы на турнирах в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллс, а в Майами после победу над Лилли Таггер уступила Жаклин Кристиан.

В этом году у Екатерины пока что отрицательный баланс — пять побед и восемь поражений.

В прошлом сезоне Александрова дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стародубцеву в этом матче можно поставить за 3.18, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: у Екатерины было достаточно времени на подготовку, в любом случае есть ощущение, что переход с харда на грунт будет непростым. Российская теннисистка совершенно не впечатляет в последнее время.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.56 на матч Стародубцева — Александрова принесёт прибыль 1560₽, общая выплата — 2560₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.56.