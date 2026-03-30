Итальянец Маттео Берреттини сыграет против перуанца Игнасио Бусе в первом круге турнира ATP 250 в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 31 марта, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бусе — Берреттини с коэффициентом для ставки за 2.08.

Бусе

Игнасио провел пока лишь 12 матчей в этом году, но при этом уже успел закрепиться в топ-100.

Эту неделю перуанский теннисист начал в статусе 59-й ракетки мира.

Главным успехом Бусе в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро.

На бразильском «пятисотнике» 22-летний латиноамериканец одержал сенсационную победу над бразильцем Жоао Фонсекой. А еще здесь он обыграл Маттео Берреттини.

Прогнозы на теннис

Но также стоит обратить внимание, что на остальных турнирах у Бусе куда более скромные результаты.

В Буэнос-Айресе Бусе выиграл один матч, в Сантьяго и на «Мастерсе» в Майами уступил в первом раунде, а на «тысячнике» в Индиан-Уэллс не прошел квалификацию.

Берреттини

Маттео, возможно, и не горит желанием играть на этой неделе, но — надо. Всё идет к тому, что он может покинуть первую сотню рейтингу.

В текущей версии итальянский теннисист занимает 91-е место.

В этом году Берреттини провел 13 матчей. На этом отрезке у него семь побед и шесть поражений.

В начале марта Берреттини сначала выиграл один матч в Индиан-Уэллс, а потом не смог защитить прошлогодний четвертьфинал в Майами, на этот раз уступив в третьем круге Валентену Вашеро.

На февральских грунтовых турнирах лучшим результатом Берреттини стал выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. В Буэнос-Айресе Маттео проиграл во втором круге Виту Копршиве, а в Сантьяго уступил на старте турнира Эмилио Наве.

В 2024 году Берреттини стал чемпионом турнира в Марракеше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 2.67, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в феврале Берреттини проиграл Бусе в Рио-да-Жанейро со счетом 6:3, 2:6, 6:3. По всей видимости, у итальянца снова будут проблемы. Перуанец действительно опасен на грунте, в чем Маттео лично убедился в Рио-де-Жанейро.

2.08 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.