Сможет ли Зверев выйти в полуфинал «Мастерса» в Майами

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.97

Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.97.

Серундоло

Франсиско вышел в четвертьфинал «тысячника» в Майами четвертый раз за последние пять лет.

Лучшим результатом аргентинца на этом турнире пока остается выход в полуфинал в 2022 году. В 2025-м он не смог пройти 1/4 финала, проиграв болгарину Григору Димитрову.

На текущем турнире Серундоло не играл в первом раунде, а во втором одержал уверенную победу над соотечественником Тиаго Тиранте — 6:4, 6:2.

В третьем круге латиноамериканец одержал победу над Даниилом Медведевым. Латиноамериканец обыграл российского теннисиста в невероятно драматичном трехсетовом матче — 6:0, 4:6, 7:5.

В 1/8 финала Серундоло выиграл у француза Юго Эмбера — 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Серундоло провел 19 матчей (15 побед и пять поражений). В середине февраля он стал чемпионом грунтового турнира ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Зверев

Саша пятый раз вышел в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

Его лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в финал в 2018 году. В 2024-м немецкий теннисист добрался до полуфинала.

Зверев тоже пропускал первый раунд, а во втором спокойно обыграл 133-ю ракетку мира Мартина Дамма. Интересно, что в матче против американца он проиграл лишь три очка на своей подаче.

В третьем круге у Зверева был непростой матч против 37-летнего Марина Чилича — 6:2, 5:7, 6:4.

В 1/8 финала 28-летний немец выиграл у француза Кантена Алиса — 7:6, 7:6. У соперника за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

В середине марта Зверев дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Это пока что его лучший результат после Australian Open, на котором он тоже добрался до 1/2 финала.

На калифорнийском «тысячнике» Зверев обыграл Маттео Берреттини, Брэндона Накашиму, Фрэнсиса Тиафо и Артура Фиса, после чего уступил Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 3.24, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: как ни странно, Саша выиграл только половину матчей против Франсиско — три из шести. При этом три предыдущие встречи завершились победами немецкого теннисиста. В начале года Зверев уверенно обыграл аргентинца в четвертом раунде Australian Open — 6:2, 6:4, 6:4.

Серундоло точно будет попроще в психологическом плане — никто не станет критиковать его за поражение в предстоящем матче. Несмотря на это, всё равно считаем, что Зверев справится с давлением и продолжит борьбу за титул.

1.97 Победа Зверева в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Серундоло — Зверев принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева в двух сетах за 1.97.