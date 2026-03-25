Фис совершит камбэк в матче против Пола?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.92

Американец Томми Пол сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пол — Фис с коэффициентом для ставки за 1.92.

Пол

Томми впервые в карьере вышел в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

Частично этому поспособствовала не самая сложная сетка.

В первом матче американский теннисист выиграл у француза Адриана Маннарино — 6:2, 2:6, 6:4.

В игре против бельгийца Рафаэля Коллиньона ему тоже понадобился третий сет — 6:2, 3:6, 7:6.

Зато в 1/8 финала Пол разгромил аргентинца Томаса Этчеверри — 6:1, 6:3.

В текущем сезоне Пол провел 21 матч. На этом отрезке у него 15 побед и шесть поражений.

Фис

Артур второй год подряд вышел в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

В прошлом соне француз не смог пройти эту стадию, проиграв чеху Якубу Меншику.

На текущем турнире Фис пропускал первый раунд, а во втором его соперником был 18-летний американец Дарвин Бланч — 6:2, 6:3.

В третьем круге Фис разгромил за 56 минут грека Стефаноса Циципаса — 6:0, 6:1.

В 1/8 финала 21-летний теннисист одержал победу над представителем Монако Валантеном Вашеро — 6:4, 6:7, 6:4.

В этом году Фис провел 16 матчей (12 побед и четыре поражения). В конце февраля он дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, в котором проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.10, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: несколько лет назад Пол с трудом обыграл француза на «Мастерсе» в Шанхае. С тех пор Фис добился внушительного прогресса, и логично предположить, что он возьмет реванш у американца.

1.92 Победа Фиса с форой по геймам (-1,5)

Рекомендуемая ставка: победа Фиса с форой по геймам (-1,5) за 1.92.