прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.92

Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 26 марта, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тиафо — Синнер с коэффициентом для ставки за 1.92.

Тиафо

Фрэнсис вышел в четвертьфинал на уровне ATP 1000 пятый раз в карьере и впервые с августа 2024 года.

Американский теннисист пропускал первый круг, а во втором одержал победу над французом Артуром Казо — 7:6, 6:1.

В третьем раунде у Тиафо был тяжелейший матч против чеха Якуба Меншика — 7:6, 4:6, 7:6.

В 1/8 финала 28-летний американец выиграл у француза Теренса Атмана — 6:4, 1:6, 6:4.

В текущем сезоне Тиафо провел 22 матча. На этом отрезке у него 15 побед и семь поражений.

Лучшим результатом Тиафо в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько.

Синнер

Янник пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал «тысячника» в Майами.

Итальянец выигрывал этот турнир в 2024 году. В 2021-м и 2023-м он дошел до финала, а в 2022-м не смог завершить матч 1/4 финала против Франсиско Серундоло.

На текущем турнире Синнер тоже пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:3, 6:3.

В третьем круге он разгромил француза Корантена Муте (6:1, 6:4), а в 1/8 финала обыграл американца Алекса Микельсена (7:5, 7:6).

Победная серия Синнера на уровне ATP 1000 теперь составляет 14 матчей. Интересно, что на этом отрезке он не отдал соперникам ни одного сета.

В середине марта Янник стал чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На калифорнийском «тысячнике» он обыграл Далибора Сврчину, Дениса Шаповалова, Жоао Фонсеку, Лернера Тьена, Сашу Зверева и Даниила Медведева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Тиафо можно поставить за 12.75.

Прогноз: ранее Янник выиграл четыре из пяти матчей против Фрэнсис. Их предыдущая встреча состоялась в августе 2024-го, когда итальянец одержал победу над американцем в финале «Мастерса» в Цинциннати.

С одной стороны, здесь немного интриги, но при этом важно уточнить, что до сих пор Тиафо ни разу не проигрывал Синнеру с разгромным счетом. Рискнем предположить, что он снова навяжет борьбу главному фавориту турнира.

1.92 Тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.