Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Пегула с коэффициентом для ставки за 2.06.

Рыбакина

Елена третий раз в карьере добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.

Ее лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в финал в 2023 и 2024 году.

Рыбакина пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была Юлия Путинцева — 6:3, 6:3.

В третьем раунде действующая чемпионка Australian Open одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Рыбакина разгромила австралийку Талию Гибсон — 6:2, 6:2.

Прогнозы на теннис

В середине марта Елена дошла до финала в Индиан-Уэллс. В решающем матче калифорнийского «тысячника» она проиграла Арине Соболенко (6:3, 3:6, 6:7).

Всего в этом году Рыбакина провела уже 24 матча. На этом отрезке у нее 20 побед и четыре поражения.

Пегула

Джессика тоже пока не проиграла ни сета на текущем турнире.

В первом матче американка играла против Франчески Джонс, которая не смогла завершить матч. Британка снялась при счете 6:1, 3:0 в пользу соперницы.

После этого Пегула разгромила финалистку US Open-2021 — 6:2, 6:2.

В 1/8 финала 32-летняя американка одержала уверенную победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:4, 6:1.

Пегула вышла в четвертьфинал на третьем «тысячнике» подряд. В конце февраля она стала чемпионкой турнира в Дубае, после чего выиграла три матча в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.46, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: ранее в этом сезоне Елена обыграла Джессику сначала в полуфинале Australian Open, а потом в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс. А с учетом прошлого сезона серия побед Рыбакиной над Пегулой составляет уже четыре матча. На этом отрезке американка взяла лишь один сет. Матч вряд ли получится легким, но Рыбакина, по всей видимости, снова остановит Пегулу.

