прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.04

Чешка Каролина Мухова сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мбоко — Мухова с коэффициентом для ставки за 2.04.

Мбоко

Виктория вышла в четвертьфинал на третьем «тысячнике» подряд.

В середине февраля 19-летняя теннисистка дошла до финала в Дохе. В решающем матче она проиграла Каролине Муховой.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Мбоко добралась уступила в 1/4 финала первой ракетке мира Арине Соболенко (6:7, 4:6).

На текущем турнире Мбоко пропускала первый круг, а во втором разгромила Анну Блинкову — 6:2, 6:0.

В третьем круге Виктория остановила еще одну представительницу России — Анастасию Захарову (6:1, 7:5).

В 1/8 финала случилась настоящая драма, Мбоко одержала победу над Миррой Андреей, повесив россиянке баранку в решающем сете — 7:6, 4:6, 6:0.

В этом году Мбоко провела 24 матча. На этом отрезке у нее 19 побед и пять поражений.

Мухова

Каролина тоже не играла в первом круге, а во втором ее соперницей была Камила Осорио.

Чешская теннисистка совершила камбэк в матче против колумбийки — 4:6, 6:2, 7:5.

В третьем раунде Мухова выиграла у британки Кэти Бултер — 6:3, 7:5.

Самым пока что простым получился матч против филиппинки Александры Эалы в 1/8 финала — 6:0, 6:2.

В середине февраля Мухова стала чемпионкой «тысячника» В Дохе, благодаря чему закрепилась в топ-15.

На турнире в Индиан-Уэллс Мухова проиграла в четвертом круге польке Иге Свентек со счетом 2:6, 0:6.

В этом году Каролина провела 20 матчей. На этом отрезке у нее 17 побед и три поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче — на Мбоко можно поставить за 1.88, а на Мухову — за 1.92.

Прогноз: в финале «тысячника» в Дохе Каролина обыграла Викторию со счетом 6:4, 7:5. Несмотря на это, считаем, что на этот раз чешка не сможет остановить 19-летнюю соперницу. Мбоко, надо сказать, очень быстро учится: в начале года она уступила Мирре Андреевой в финале «пятисотника» в Аделаиде, но с тех пор она уже дважды обыграла российскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: победа Мбоко с форой по геймам (-1,5) за 2.04.