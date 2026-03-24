Фис снова выиграет с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.02

Француз Артур Фис сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вашеро — Фис с коэффициентом для ставки за 2.02.

Вашеро

Валантен пятый раз в сезоне выиграл два матча подряд.

Но также стоит обратить внимание, что это на данный момент его максимальная победная серия в текущем сезоне.

Вашеро пропускал первый круг, а во втором его соперником был Мариано Навоне.

Монегаску хватило двух сетов для победы над аргентинским теннисистом — 6:3, 6:4.

В третьем раунде Вашеро обыграл итальянца Маттео Берреттини — 7:6, 6:4.

В этом году 27-летний теннисист провел 16 матчей. На этом отрезке у него десять побед и шесть поражений.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Вашеро после победы над португальцем Нуну Боржешем проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Фис

Артур в предыдущем раунде одержал разгромную победу над Стефаносом Циципасом.

Француз всегда хорошо играл против грека, но этот матч превратился в конкретное избиение соперника.

Фис выиграл у Циципаса со счетом 6:0, 6:1. При этом матч продолжался всего лишь 56 минут.

«Наверное, это лучший матч в моей жизни. Раньше у меня уже были отличные матчи, но сегодня уровень был просто сумасшедший. Даже не знаю, что сказать», — сказал 21-летний теннисист после матча.

Фис тоже пропускал первый раунд, а во втором его соперником был 18-летний американец Дарвин Бланч — 6:2, 6:3.

В текущем сезоне Фис провел 15 матчей (11 побед и четыре поражения). В конце февраля Фис дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе. В решающем матче Артур проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 3.08, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: безусловно, Вашеро не такой слабохарактерный, как Циципас, но и он, скорее всего, не сможет остановить набравшего шикарную форму француза.

2.02 Победа Фиса в двух сетах

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Вашеро — Фис позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.02.