Легечка не пустит Фрица в четвертьфинал «тысячника» в Майами?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.67

Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Легечка — Фриц с коэффициентом для ставки за 2.67.

Легечка

Иржи пропускал первый круг, а во втором выиграл у 17-летнего Мойзе Куаме.

Чешскому теннисисту хватило двух сетов для победы над талантливым французом — 6:2, 7:5.

В третьем раунде Легечка остановил Итана Куинна, который перед этим обыграл Хуберта Хуркача и Каспера Рууда.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Американцу тоже не удалось перевести матч в третий сет — 6:3, 7:6.

В этом году Легечка пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Лучшим результатом Иржи в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал на «пятисотниках» в Дохе и Дубае.

Фриц

Тейлор вышел в 1/8 финала «тысячника» в Майами пятый раз за последние шесть лет.

На этом отрезке его лучшим результатом пока остается прошлогодний выход в полуфинал.

Как и Легечка, американец не играл в первом раунде, а во втором у него был сложный матч против Ботика ван де Зандшульпа.

Фриц неудачно провел тай-брейк второго сета, но смог дожать нидерландца в третьей партии — 6:3, 6:7, 6:3.

В третьем круге Фриц одержал уверенную победу над Райли Опелкой — 6:3, 6:4.

Фриц неудачно провел турниры в Делрей-Бич и Индиан-Уэллс, но перед этим дошел до финала в Далласе. На Australian Open 28-летний американец выиграл три матча, после чего уступил Лоренцо Музетти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.67, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: американец перед началом турнира в Майами пожаловался на проблемы с коленом. Более того, по этой причине он планирует пропустить грунтовую часть сезона. Возможно, всё не настолько критично, но у Легечки наверняка будет возможность найти уязвимые места в игре соперника. К слову, их предыдущая встреча завершилась победой чеха.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки за 2.67.