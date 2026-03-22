Россиянка Екатерина Александрова сыграет против румынки Жаклин Кристиан в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Александрова — Кристиан с коэффициентом для ставки за 1.88.

Александрова

Екатерина пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над 18-летней австрийкой Лилли Таггер — 6:3, 6:3.

Российская теннисистка прервала серию из четырех поражений.

В начале февраля Александрова проиграла чешке Саре Бейлек в финале «пятисотника» в Абу-Даби.

После этого Александрова не выиграла ни одного матча на турнирах в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллс, уступив Алене Остапенко, Магде Линетт и Талие Гибсон.

Всего в этом году 31-летняя россиянка провела 12 матчей, и на этом отрезке у нее лишь пять побед и семь поражений.

Если что, Александрова занимает 11-ю строчку в текущей версии рейтинга WTA.

Кристиан

Жаклин тоже попала в число сеяных, поэтому ей не пришлось играть в первом круге.

Румынская теннисистка проводит текущую неделю в статусе 36-й ракетки мира.

В стартовом матче Кристиан одержала победу над американкой Пейтон Стернс — 6:4, 7:5.

Лучшим результатом Кристиан в этом году пока остается выход в третий раунд «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Кроме того, она выиграла по два матча на турнирах в Аделаиде и Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.61.

Прогноз: главной проблемой в матчах с участием Александровой была и остается ее непредсказуемость. Однако тут важно добавить, что в начале года россиянка проиграла румынке в Аделаиде со счетом 4:6, 4:6. По всей видимости, в предстоящем матче тоже будет нелегко.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.