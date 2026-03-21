Россиянин Даниил Медведев сыграет против японца Рэя Сакамото во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Сакамото — Медведев с коэффициентом для ставки за 1.95.

Сакамото

Рэй получил wild card, благодаря чему попал сразу в основную сетку.

В первом круге японский теннисист одержал победу над Александром Ковачевичем, тем самым подтвердив, что организаторы турнира не зря обратили на него внимание.

Сакамото переиграл американского теннисиста в нервном трехсетовом матче — 6:4, 3:6, 7:6.

Эту неделю 19-летний японец проводит в статусе 164-й ракетки мира. Он пока не поднимался в рейтинге выше 157-й строчки.

В январе Сакамото прошел квалификацию на Открытом чемпионате Австралии. Правда, здесь он не прошел первый круг, проиграв испанцу Рафаэлю Ходару.

Всего в этом году Сакамото провел 20 матчей (13 побед и семь поражений). Большую часть из них он сыграл на «челленджерах».

Медведев

Даниил тем временем приехал в Майами в статусе одного из главных конкурентов «Большой двойки».

Невероятный прогресс в игре российского теннисиста стал, пожалуй, главным событием на недавних турнирах.

В конце февраля Медведев стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

Вскоре после этого Медведев добрался до финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, благодаря чему вернулся в топ-10.

В полуфинале калифорнийского «тысячника» Даниил остановил Карлоса Алькараса — 6:3, 7:6. В решающем матче 30-летний россиянин уступил Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.

Медведев выигрывал «тысячник» в Майами в 2023 году. В 2024-м он дошел до полуфинала, а в 2025-м проиграл во втором круге испанцу Хауме Муньяру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Медведева не будет проблем в предстоящем матче. На победу Сакамото можно поставить за 10.75.

Прогноз: вряд ли японец преподнесет сенсацию, но при этом нет уверенности и в том, что Даниил выиграет с разгромным счетом. Пока сложно сказать, как быстро россиянин привыкнет к специфическим условиям в Майами.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 1.95.