Испанец Карлос Алькарас сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Фонсека с коэффициентом для ставки за 2.47.

Алькарас

Карлос в прошлом году не смог пройти второй раунд на «тысячнике» в Майами, поэтому теперь ему не надо переживать по поводу защиты очков.

В 2025-м испанский теннисист сенсационно проиграл в стартовом матче бельгийцу Давиду Гоффену.

В текущем сезоне Алькарас до сих пор потерпел лишь одно поражение.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс лидер мирового рейтинга проиграл в полуфинале россиянину Даниилу Медведеву (3:6, 6:7).

Перед этим Алькарас стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии и выиграл «пятисотник» в Дохе.

Также стоит уточнить, что в этом году Карлос проиграл пока лишь шесть сетов.

Фонсека

У Жоао в первом раунде был непростой матч против Фабиана Марожана.

Как и ожидалось, венгерскому теннисисту удалось навязать борьбу и перевести матч в третий сет.

Правда, бразилец почти идеально провел решающую партию — 6:4, 3:6, 6:2.

Лучшим результатом Фонсеки в этом году пока остается выход в 1/8 финала на недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

На калифорнийском «тысячнике» латиноамериканец дошел до четвертого раунда, а главным событием стал его бодрый матч против Янника Синнера.

Фонсека проиграл второй ракетке мира со счетом 6:7, 6:7. В этом матче он подтвердил статус игрока, который, возможно, уже в ближайшем будущем будет одним из главных конкурентов Синнера и Алькараса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.13, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 5.90.

Прогноз: Карлосу, безусловно, не повезло — для первого матча ему достался чересчур сложный соперник. Не уверены, что Фонсека организует сенсацию, но он точно способен удивить соперника и взять хотя бы сет.

Рекомендуемая ставка: Фонсека возьмет хотя бы один сет за 2.47.