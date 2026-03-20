Австралиец Алекс Де Минор сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Циципас — Де Минор с коэффициентом для ставки за 2.00.

Циципас

Стефанос в первом матче на этой неделе одержал победу над британцем Артуром Фери — 6:1, 7:6.

Грек не так давно опустился в рейтинге на 51-ю строчку, поэтому теперь ему приходится начинать крупные турниры с первого раунда.

Одной из главных причин падения за пределы топ-50 стало слабое выступление на турнире в Дубае, на котором Циципасу надо было защищать титул и 500 очков. На этот раз он не прошел даже первый круг, сразу проиграв в французу Юго Эмберу.

Перед турниром в Майами у Циципаса была серия из трех поражений.

Прогнозы на теннис

На «пятисотнике» в Дохе Циципас проиграл в четвертьфинале Андрею Рублеву, а в Индиан-Уэллс уступил в первом круге Денису Шаповалову.

Де Минор

Алекс тем временем очень слабо провел недавние турниры.

Спад случился сразу после победы австралийца на «пятисотнике» в Роттердаме.

На турнире в Акапулько Де Минор сенсационно проиграл в первом круге 97-й ракетке мира Патрику Кипсону.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Де Минор в первом матче одержал волевую победу над Себастьяном Кордой, а во втором проиграл Кэмерону Норри.

Но это совершенно не говорит о том, что Де Минор, по-прежнему занимающий в рейтинге шестую строчку, сейчас не в лучшей форме. Как правило, он максимально быстро возвращается на свой уровень после двух-трех неудачных матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 3.04, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: здесь важно обратить внимание на один просто шокирующий факт — ранее Стефанос выиграл 13 из 15-ти матчей против Алекса. Правда, их предыдущая встреча состоялась еще в 2024 году, когда грека можно было назвать топ-игроком. С тех пор Циципас и Де Минор в каком-то смысле поменялись местами. Скорее всего, австралиец остановит бывшую третью ракетку мира.

2.00 Победа Де Минора в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 2.00.