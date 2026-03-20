прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.98

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Хейли Баптист во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Баптист — Самсонова с коэффициентом для ставки за 1.98.

Баптист

Хейли начала турнир с уверенной победы над 38-летней немкой Татьяной Марией — 7:5, 6:2.

В этом году американская теннисистка провела 15 матчей. На этом отрезке у нее восемь побед и семь поражений.

Лучшим результатом Баптист в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Абу-Даби.

После этого 24-летняя теннисистка не смогла завершить матч против филиппинки Александры Эалы в первом круге турнира в Дубае. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Баптист в первом раунде с трудом выиграла у Эмилианы Аранго, а во втором уступила Елене Рыбакиной (6:7, 6:2, 2:6).

Самсонова

Людмила попала в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 22-й ракетки мира.

Но сейчас важно обратить внимание на ее недавние результаты.

Дело в том, что серия поражений Самсоновой составляет уже четыре матча, а началась она в начале февраля, когда россиянка проиграла Баптист в четвертьфинале турнира в Абу-Даби.

После этого Самсонова не выиграла ни одного матча в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллс, уступив Магдалене Френх, Лейле Фернандес и Эшлин Крюгер соответственно.

В этом году Самсонова уже пять раз проигрывала в стартовом матче.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баптист в этом матче можно поставить за 2.11, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Людмила проиграла Хейли не только в Абу-Даби в феврале этого года, но и на грунте в Риме в прошлом сезоне. При этом в обоих случаях они провели по три сета. Рискнем предположить, что предстоящий матч тоже будет напряженным. Но мы не уверены, что Самсонова сможет прервать серию поражений.

1.98 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Баптист — Самсонова принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.