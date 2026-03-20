Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Хейли Баптист во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Баптист — Самсонова с коэффициентом для ставки за 1.98.
Баптист
Хейли начала турнир с уверенной победы над 38-летней немкой Татьяной Марией — 7:5, 6:2.
В этом году американская теннисистка провела 15 матчей. На этом отрезке у нее восемь побед и семь поражений.
Лучшим результатом Баптист в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Абу-Даби.
После этого 24-летняя теннисистка не смогла завершить матч против филиппинки Александры Эалы в первом круге турнира в Дубае. При этом в основную сетку она попала только как лаки-лузер.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Баптист в первом раунде с трудом выиграла у Эмилианы Аранго, а во втором уступила Елене Рыбакиной (6:7, 6:2, 2:6).
Самсонова
Людмила попала в число сеяных и стартует сразу со второго круга.
Эту неделю российская теннисистка проводит в статусе 22-й ракетки мира.
Но сейчас важно обратить внимание на ее недавние результаты.
Дело в том, что серия поражений Самсоновой составляет уже четыре матча, а началась она в начале февраля, когда россиянка проиграла Баптист в четвертьфинале турнира в Абу-Даби.
После этого Самсонова не выиграла ни одного матча в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллс, уступив Магдалене Френх, Лейле Фернандес и Эшлин Крюгер соответственно.
В этом году Самсонова уже пять раз проигрывала в стартовом матче.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баптист в этом матче можно поставить за 2.11, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: Людмила проиграла Хейли не только в Абу-Даби в феврале этого года, но и на грунте в Риме в прошлом сезоне. При этом в обоих случаях они провели по три сета. Рискнем предположить, что предстоящий матч тоже будет напряженным. Но мы не уверены, что Самсонова сможет прервать серию поражений.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.