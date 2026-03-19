Сможет ли Фонсека пройти первый круг в Майами?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.92

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 20:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Марожан — Фонсека с коэффициентом для ставки за 1.92.

Марожан

Фабиан слабо провел недавние турниры, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

Текущая серия поражений венгерского теннисиста составляет три матча.

На «пятисотнике» в Дохе Марожан в первом круге разгромил француза Юго Эмбера, а во втором проиграл Андрею Рублеву.

В Дубае и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Марожан не прошел первый раунд, уступив Артуру Риндеркнешу и Роберто Баутисте-Агуту соответственно.

Но при этом в текущем сезоне у него все-таки уже есть несколько достойных результатов. В январе Марожан сначала дошел до полуфинала в новозеландском Окленде, а потом выиграл два матча на Открытом чемпионате Австралии.

Прогнозы на теннис

Также интересно, что в 2025-м Фабиан не прошел первый раунд в Майами, а в 2024-м добрался до четвертьфинала.

Фонсека

Жоао долго вкатывался в сезон, но после недавнего «Мастерса» в Индиан-Уэллс его снова стали называть одним из тех, кто вот-вот будет вовсю конкурировать с «Большой двойкой».

На калифорнийском «тысячнике» бразилец дошел до четвертого раунда, а главным событием стал его бодрый матч против Янника Синнера.

Фонсека проиграл второй ракетке мира со счетом 6:7, 6:7. После матча итальянец подтвердил, что латиноамериканец действительно очень опасен.

Перед этим 19-летний теннисист одержал победы над Рафаэлем Коллиньоном, Кареном Хачановым и Томми Полом.

В прошлом году Фонсека дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 2.94, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: в прошлом году Фабиан обыграл Жоао на грунте в Риме со счетом 6:3, 7:6. Несмотря на весь талант бразильца, еще одно поражение от венгра сложно будет назвать сенсацией. Марожан как раз из тех, кого точно нельзя недооценивать. Оптимальной здесь будет ставка на количество геймов или сетов.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Марожан — Фонсека принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

