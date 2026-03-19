Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 20:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мюллер — Берреттини с коэффициентом для ставки за 1.92.
Мюллер
Александр проведет первый матч с тех пор, как в начале февраля он проиграл словаку Алексу Молчану в рамках Кубка Дэвиса.
После этого французский теннисист пропустил домашние турниры в Монпелье и Марселе, не поехал на Ближний Восток и не играл в Индиан-Уэллс.
Именно по этой причине сейчас сложно сказать, в какой форме Мюллер приехал на «тысячник» в Майами.
В этом году Мюллер провел пока лишь шесть матчей. На этом отрезке у него две победы и четыре поражения.
В начале января Александр не смог защитить титул на турнире ATP 250 в Гонконге, из-за чего скатился в конец первой сотни рейтинга.
Берреттини
Маттео тоже не может похвастаться большим количеством матчей в этом году.
В текущем сезоне у итальянца пока лишь пять побед и такое же количество поражений.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Берреттини в первом раунде одержал волевую победу над Адрианом Маннарино, а во втором уступил Александру Звереву (3:6, 4:6).
Лучшим результатом Берреттини в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.
В прошлом году Берреттини дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Теперь Маттео надо защищать около 200 очков, без которых он может оказаться за пределами топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 4.25, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Маттео, скорее всего, воспользуется проблемами соперника. У Мюллера совсем не задался этот сезон. Рискнем предположить, что итальянцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 22,5 за 1.92.