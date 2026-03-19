прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.92

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 20:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мюллер — Берреттини с коэффициентом для ставки за 1.92.

Мюллер

Александр проведет первый матч с тех пор, как в начале февраля он проиграл словаку Алексу Молчану в рамках Кубка Дэвиса.

После этого французский теннисист пропустил домашние турниры в Монпелье и Марселе, не поехал на Ближний Восток и не играл в Индиан-Уэллс.

Именно по этой причине сейчас сложно сказать, в какой форме Мюллер приехал на «тысячник» в Майами.

В этом году Мюллер провел пока лишь шесть матчей. На этом отрезке у него две победы и четыре поражения.

В начале января Александр не смог защитить титул на турнире ATP 250 в Гонконге, из-за чего скатился в конец первой сотни рейтинга.

Берреттини

Маттео тоже не может похвастаться большим количеством матчей в этом году.

В текущем сезоне у итальянца пока лишь пять побед и такое же количество поражений.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Берреттини в первом раунде одержал волевую победу над Адрианом Маннарино, а во втором уступил Александру Звереву (3:6, 4:6).

Лучшим результатом Берреттини в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового «пятисотника» в Рио-де-Жанейро.

В прошлом году Берреттини дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами. Теперь Маттео надо защищать около 200 очков, без которых он может оказаться за пределами топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 4.25, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Маттео, скорее всего, воспользуется проблемами соперника. У Мюллера совсем не задался этот сезон. Рискнем предположить, что итальянцу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Мюллер — Берреттини принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 22,5 за 1.92.