Россиянка Анастасия Захарова сыграет против венгерки Анны Бондар в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Бондар с коэффициентом для ставки за 2.02.

Захарова

Анастасия пробилась в основную сетку американского «тысячника» через квалификацию.

В отборе российская теннисистка одержала уверенные победы над американкой Луизой Чирико (6:2, 6:1) и словачкой Ребеккой Шрамковой (6:3, 6:2).

Захарова занимает 74-е место в текущей версии рейтинга WTA. Это ее наивысшая позиция в карьере.

В начале месяца Захарова прошла отбор и выиграла один матч в основной сетке «тысячника» в Индиан-Уэллс. Здесь она обыграла Кэролайн Доулхайд, Линду Фрухвиртову и Эллу Зайдель, после чего уступила Эмме Радукану.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе 24-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 125 в Остине.

Всего в этом году Захарова провела уже 23 матча. На этом отрезке у нее 14 побед и девять поражений.

Бондар

В отличие от соперницы, Анне не надо было участвовать в квалификации.

Венгерская теннисистка занимает проводит эту неделю в статусе 65-й ракетки мира.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Бондар в первом круге выиграла у француженки Эльзы Жакмо, а во втором уступила чешке Карлине Муховой.

Всего в этом году она провела 14 матчей. На этом отрезке у 28-летней теннисистки семь побед и такое же количество поражений.

Лучшим результатом Бондар в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в австралийском Хобарте.

Также стоит уточнить, что в предыдущих сезонах Анна лишь однажды смогла выиграть матч на уровне основной сетки «тысячника» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.41, победу Бондар букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: ранее Анастасия выиграла один из двух матчей против Анны. В 2024-м россиянка одержала победу над венгерской теннисисткой в квалификации Ролан Гаррос, а в 2025-м уступила ей в отборе на турнире в Клуж-Напоке. Несмотря на все риски, считаем, что Захарова обыграет Бондар в предстоящем матче. За последний год она добилась существенного прогресса.

2.02 Победа Захаровой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Захарова — Бондар принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

