Россиянка Эрика Андреева сыграет против словачки Ребекки Шрамковой в первом раунде квалификации турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Шрамкова с коэффициентом для ставки за 2.35.
Андреева
Эрика проводит эту неделю в статусе 343-й ракетки мира.
Столь болезненное падение в рейтинге связано, прежде всего, с травмой, из-за которой россиянка не могла толком играть большую часть прошлого сезона.
В этом году Андреева до сих пор играла исключительно на уровне ITF.
В 2026-м она провела пока лишь 11 матчей. На этом отрезке у 21-летней теннисистки шесть побед и пять поражений.
Лучшим результатом Андреевой в этом году пока остается выход в полуфинал турнира ITF в Трнаве (Словакия).
Шрамкова
Ребекка относительно не так давно была рядом с топ-30, но в текущей версии рейтинга она 118-я.
Текущая серия поражений словацкой теннисистки составляет три матча.
В середине февраля Шрамкова уступила на старте турнира в Дубае, после чего не прошла первый круг в Остине и Индиан-Уэллс.
В Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии она тоже проиграла в первом раунде, а в Дохе не прошла квалификацию.
На уровне основного тура лучшими результатами Шрамковой в этом году пока остается выход во второй круг в Хобарте и Остраве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.26, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 1.55.
Прогноз: с учетом того спада, который наблюдается в ее игра, логично предположить, что Эрика не пройдет в следующий раунд квалификации. Надо признать, россиянке досталась непростая соперница.
Рекомендуемая ставка: победа Шрамковой в двух сетах за 2.35.