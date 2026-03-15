прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.35

Россиянка Эрика Андреева сыграет против словачки Ребекки Шрамковой в первом раунде квалификации турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Шрамкова с коэффициентом для ставки за 2.35.

Андреева

Эрика проводит эту неделю в статусе 343-й ракетки мира.

Столь болезненное падение в рейтинге связано, прежде всего, с травмой, из-за которой россиянка не могла толком играть большую часть прошлого сезона.

В этом году Андреева до сих пор играла исключительно на уровне ITF.

В 2026-м она провела пока лишь 11 матчей. На этом отрезке у 21-летней теннисистки шесть побед и пять поражений.

Лучшим результатом Андреевой в этом году пока остается выход в полуфинал турнира ITF в Трнаве (Словакия).

Шрамкова

Ребекка относительно не так давно была рядом с топ-30, но в текущей версии рейтинга она 118-я.

Текущая серия поражений словацкой теннисистки составляет три матча.

В середине февраля Шрамкова уступила на старте турнира в Дубае, после чего не прошла первый круг в Остине и Индиан-Уэллс.

В Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии она тоже проиграла в первом раунде, а в Дохе не прошла квалификацию.

На уровне основного тура лучшими результатами Шрамковой в этом году пока остается выход во второй круг в Хобарте и Остраве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.26, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: с учетом того спада, который наблюдается в ее игра, логично предположить, что Эрика не пройдет в следующий раунд квалификации. Надо признать, россиянке досталась непростая соперница.

Рекомендуемая ставка: победа Шрамковой в двух сетах за 2.35.