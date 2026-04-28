Украинка Марта Костюк сыграет против чешки Линды Носковой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 29 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Костюк — Носкова с коэффициентом для ставки за 1.98.

Костюк

Марта второй год подряд вышла в четвертьфинал мадридского «тысячника».

Украинка пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева — 6:1, 6:3.

В третьем раунде Костюк одержала уверенную победу над американкой Джессикой Пегулой — 6:1, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

После этого 23-я ракетка мира обыграла американку Кэти Макнелли — 6:2, 6:3.

Победная серия Костюк теперь составляет восемь матчей. Ранее в этом месяце она выиграла турнир WTA 250 в Руане (Франция).

В этом году Костюк провела 19 матчей. На этом отрезке у нее 15 побед и четыре поражения.

Носкова

Линда второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал «тысячника».

В середине марта чешка добралась до полуфинала на престижном турнире в Индиан-Уэллс.

Носкова тоже пропускала первый круг, а во втором одержала уверенную победу над колумбийкой Эмилианой Аранго — 6:3, 6:2.

В следующем матче она должна была встретиться с Людмилой Самсоновой, но россиянка снялась с турнира из-за болезни.

В 1/8 финала Носкова обыграла прошлогоднюю финалистку мадридского турнира Кори Гауфф — 6:4, 1:6, 7:6. В решающем сете она уступала со счетом 1:4.

В текущем сезоне Линда сыграл 22 матчей. Сейчас у нее 15 побед и семь поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 1.54, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.47.

Прогноз: это один из тех матчей, где оптимальной будет ставка без учета исхода. Явной фаворитки в этой паре нет. Но при этом логично предположить, что украинка и чешка проведут больше 20 геймов.

1.98 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.