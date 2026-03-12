прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.94

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 13 марта, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пегула — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 1.94.

Пегула

Джессика добралась до четвертьфинала на четвертом турнире подряд.

В этом году американка еще ни разу не проигрывала раньше полуфинала.

Текущий турнир Джессика начала с волевой победы над хорваткой Донной Векич — 4:6, 6:2, 6:3.

По такому же сценарию прошел и матч против представительницы Латвии Алены Остапенко в третьем круге — 4:6, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Пегула одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич — 6:3, 7:6.

Победная Пегулы теперь составляет семь матчей. В конце февраля она стала чемпионкой «тысячника» в Дубае. На турнире в крупнейшем городе ОАЭ 32-летняя теннисистка выиграла у Варвары Грачевой, Ивы Йович, Клары Таусон, Аманды Анисимовой и Элины Свитолиной.

Рыбакина

Елена тоже пропускала первый круг, а во втором обыграла американку Хейли Баптист — 7:6, 2:6, 6:2.

В третьем раунде представительница Казахстана одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:4, 6:4.

В 1/8 финала Рыбакина играла против Сонай Картал, которая не смогла завершить матч. Представительница Великобритании снялась при счете 6:4, 4:3 в пользу соперницы.

В феврале Рыбакина проиграла Виктории Мбоко в четвертьфинале «тысячника» в Дохе и не смогла завершить матч против Антонии Ружич в третьем раунде престижного турнира в Дубае.

Рыбакина по-прежнему входит в топ-3 благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии. В этом году она провела 18 матчей, и на этом отрезке у нее 15 побед и три поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 2.75, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: ранее Елена выиграла четыре из семи матчей против Джессики. В начале текущего сезона она одержала победу над американкой в полуфинале Australian Open — 6:3, 7:6. Кроме того, в прошлом году Рыбакина обыграла Пегулу на Кубке Билли Джин Кинг и на Итоговом турнире.

Несмотря на результаты их недавних матчей, оптимальным вариантом сейчас будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.