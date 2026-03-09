прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.17

Полька Ига Свентек сыграет против гречанки Марии Саккари в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Саккари — Свентек с коэффициентом для ставки за 2.17.

Саккари

Мария пятый год подряд вышла в третий круг калифорнийского «тысячника».

При этом здесь важно подчеркнуть, что в 2022-м и 2024-м гречанка добралась до финала в Индиан-Уэллс, а в 2023-м — до полуфинала.

Саккари не так давно вернулась в топ-35, благодаря чему попала в число сеяных на текущем турнире и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче экс-третья ракетка мира обыграла 18-летнюю австрийку Лилли Таггер — 7:5, 6:0.

Прогнозы на теннис

В этом году Саккари провела 12 матчей. На этом отрезке у нее восемь побед и четыре поражения.

Лучшим результатом Марии в 2026-м пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дохе.

Свентек

Ига пропускала первый круг, а во втором одержала победу над 187-й ракеткой мира Кайлой Дэй — 6:0, 7:6.

В этом году польская теннисистка провела 14 матчей. Сейчас у нее 10 побед и четыре поражения.

В прошлом месяце Свентек слабо выступили на «тысячнике» в Дохе, не сумев пройти 1/4 финала.

В столице Катара вторая ракетка мира проиграла Саккари со счетом 6:2, 4:6, 5:7.

Вскоре после этого Свентек отказалась от участия в турнире WTA 1000 в Дубае. «К сожалению, сейчас я не чувствую себя на 100%», — заявила Ига, комментируя свое решение.

Еще одним разочарованием в этом сезоне стало ее выступление на Открытом чемпионате Австралии. В Мельбурне Свентек проиграла в четвертьфинале Елене Рыбакиной.

После 2021 года Свентек ни разу не проигрывала в Индиан-Уэллс раньше полуфинала. В 2022-м и 2024 году она стала чемпионкой калифорнийского «тысячника».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 4.40, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 4-4. Победа Саккари над Свентек в прошлом месяце, по правде говоря, не стала большим сюрпризом. Полька в последнее время чересчур неубедительно играет против опытных соперниц. Рискнем предположить, что Мария снова навяжет борьбу одной из главных фавориток турнира.

Рекомендуемая ставка: Саккари возьмет хотя бы один сет за 2.17.