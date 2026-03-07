Сможет ли Андреева пройти второй круг в Индиан-Уэллс?

прогноз и ставка на турнир в Индиан-Уэллс, ставка за 2.13

Россиянка Мирра Андреева сыграет против аргентинки Соланы Сьерры во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 01:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Сьерра с коэффициентом для ставки за 2.13.

Андреева

Мирра — действующая чемпионка калифорнийского «тысячника».

В прошлом году российская теннисистка сразу после победы на турнире WTA 1000 в Дубае выиграла титул и в Индиан-Уэллс.

Как и ожидалось, Андреева не смогла защитить титул в крупнейшем городе ОАЭ. На этот раз она проиграла в 1/4 финала американке Аманде Анисимовой.

Кроме того, перед этим 18-летняя теннисистка неудачно выступила в Дохе. Здесь она не прошла даже третий раунд, проиграв Виктории Мбоко.

В текущем сезоне Андреева провела 15 матчей (11 побед и 4 поражения). Ее лучшим результатом в 2026-м пока остается победа на турнире WTA 500 в Аделаиде.

Сьерра

Солана в первом раунде одержала победу над американкой Пейтон Стернс — 7:5, 7:5.

Аргентинская теннисистка второй раз в сезоне прошла раунд на уровне основного тура.

До сих пор ее лучшим результатом в этом году был выход во второй круг турнира WTA 250 в австралийском Хобарте.

Кроме того, в конце января Сьерра дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в Маниле (Филиппины).

На «тысячнике» в Дохе 21-летняя латиноамериканка проиграла в первом круге Каролине Плишковой, а в Дубае уступила Камилле Рахимовой на старте квалификации.

Сьерра занимает 65-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Андреевой не будет проблем в этом матче. На победу Сьерры можно поставить за 12.00.

Прогноз: несмотря на все недавние неудачи, сейчас действительно нет сомнений в том, что Мирра спокойно обыграет соперницу, которая закрепилась в топ-100 только благодаря неплохим результатам на грунте.

2.13 Победа Андреевой с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Андреева — Сьерра принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-7,5) за 2.13.