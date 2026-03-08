Сможет ли Зверев продлить серию побед над Накашимой?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Немец Александр Зверев сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 8 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Накашима — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.92.

Накашима

Брэндон попал в число сеяных, благодаря чему пропускал первый раунд.

Во втором раунде соперником американца был Камило Уго Карабельи.

Как и ожидалось, Накашима одержал уверенную победу над аргентинским теннисистом — 6:3, 6:4.

Накашима провел 15 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 10 побед и пять поражений.

Лучшим результатом 24-летнего американца в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Брисбене. В решающем матче он проиграл Даниилу Медведеву.

В конце февраля Накашима дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Акапулько. Здесь он уступил соотечественнику Фрэнсису Тиафо.

Зверев

Саша тоже пропускал первый круг, а во втором выиграл у Маттео Берреттини.

Итальянец, у которого на старте турнира был тяжелейший матч против Адриана Маннарино, не стал серьезным препятствием для немецкого теннисиста.

Звереву хватило двух сетов для победы над Берреттини — 6:3, 6:4.

В конце прошлого месяца Зверев стал одним из главных неудачников недавнего турнира в Акапулько.

В первом круге мексиканского «пятисотника» Саша одержал победу над французом Корантеном Муте, а во втором проиграл сербу Миомиру Кецмановичу.

Зато в январе Зверев дошел до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, благодаря чему по-прежнему входит в топ-5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 3.65, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: ранее Зверев ни разу не проигрывал Накашиме, сейчас он ведет 5-0 в противостоянии с американцем. Однако все предыдущие матчи между ними были напряженными. Скорее всего, Брэндон снова создаст интригу в игре против одного из фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.