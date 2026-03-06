прогноз и ставка на турнир в Индиан-Уэллс, ставка за 2.16

Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Аманды Анисимовой во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 07:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блинкова — Анисимова с коэффициентом для ставки за 2.16.

Блинкова

Анна в первом раунде одержала победу над венгеркой Дальмой Гальфи — 6:4, 7:5.

Российская теннисистка наконец-то выиграла первый матч в этом году.

Блинкова прервала серию из пяти поражений, которая отбросила ее в конец первой сотни рейтинга.

В начале января она проиграла белоруске Александре Соснович в первом круге турнира в Брисбене. В Аделаиде россиянка уступила 448-й ракетке Мине Ходжич в первом раунде квалификации, а на Открытом чемпионате Австралии проиграла с разгромным счетом Талайе Гибсон.

В начале февраля Блинкова не прошла первый круг в Остраве, уступив Николе Бартунковой.

Блинкова по-прежнему находится в топ-100 благодаря победе на турнире WTA 250 в китайском Цзюцзяне в ноябре прошлого года.

Анисимова

Аманда входит в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Эту неделю американка проводит в статусе шестой ракетки мира.

В текущем сезоне лучшим результатом Анисимовой пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Главным же разочарованием стало ее выступление на «тысячнике» в Дохе. Анисимова не смогла защитить титул в столице Катара, проиграв в стартовом матче экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.

При этом Анисимова дошла до полуфинала на недавнем турнире в Дубае. В четвертьфинале она обыграла Мирру Андрееву, а в 1/2-й уступила Джессике Пегуле.

После 2021 года Анисимова еще ни разу не проходила в Индиан-Уэллс третий круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Анисимовой не будет проблем в этом матче. На победу Блинковой можно поставить за 11.00.

Прогноз: несмотря на большое количество сенсаций в женском теннисе, все равно сложно поверить, что Анна хотя бы навяжет борьбу сопернице из топ-10. Скорее всего, американка выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой с форой по геймам (-7,5) за 2.16.